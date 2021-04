“Ga ik dat wel kunnen betalen met mijn pensioen?” Al jullie vragen over rusthuizen beantwoord door experts

Hoe kan het dat een verblijf in een rusthuis 1.800 euro per maand kost? Moet je in quarantaine als nieuwe bewoner? En wanneer komt er weer een normale bezoekregeling? Het coronajaar heeft het leven in een rusthuis op zijn grondvesten doen daveren. Wij kregen meer dan 100 lezersvragen over onze woonzorgcentra, die we laten beantwoorden door experts.