Frankrijk gaat op slot: Macron kondigt voor vier weken strenge maatregelen af

De strenge coronamaatregelen die sinds midden maart al van kracht waren in negentien Franse departementen, worden vanaf zaterdagavond uitgebreid naar heel Frankrijk. Dat heeft president Emmanuel Macron woensdagavond aangekondigd tijdens een tv-toespraak. De beperkingen, die neerkomen op een lockdown in het hele land, zullen vier weken van kracht blijven.

De maatregelen omvatten onder meer een avondklok vanaf 19 uur, een verbod op verplaatsingen van meer dan 10 kilometer van de eigen woning, de sluiting van niet-essentiële winkels, en verplicht thuiswerken. Enkel tijdens het paasweekend worden langere reizen wel toegestaan. “Wie van regio wil veranderen om zich af te zonderen, kan dat tijdens het paasweekend doen”, zei Macron.

Ook de scholen zullen de deuren drie weken lang moeten sluiten. In de week van 5 april wordt ingezet op afstandsonderwijs, daarna geldt voor het hele land een twee weken durende voorjaarsvakantie. “Ik weet dat deze reorganisatie ingrijpende veranderingen met zich meebrengt voor ouders, maar het is de meest geschikte oplossing om het virus in te dammen, waarbij het onderwijs en dus de toekomst van onze kinderen behouden blijft”, stelde de president. Wie geen opvang kan voorzien voor zijn of haar kinderen, zal tijdelijke werkloosheid kunnen aanvragen.

“We dreigen controle te verliezen”

Frankrijk voerde twee weken geleden al verstrengingen in voor grote delen van het land. Die werpen volgens Macron ook al hun vruchten af, maar dat is niet voldoende. “We maken een versnelling van de epidemie mee door de variant die ons de controle dreigt te doen verliezen. Als we niets doen, zal de situatie niet vanzelf verbeteren”, klinkt het. “We moeten een nieuwe koers uitzetten. We mogen niet toegeven aan paniek, aan ontkenning. Om ons leven nu te blijven beschermen, moeten we de komende maanden allemaal een extra inspanning leveren.”

Macron hoopt dat na één maand van “bijkomende inspanningen” kan worden overgegaan tot een geleidelijke openstelling van de samenleving. “Vanaf half mei zullen we weer beginnen met het openen – onder strikte regels – van sommige culturele plaatsen”, klonk het. “We zullen onder voorwaarden ook de opening van terrassen toestaan.”

“Fouten gemaakt”

Macron erkende tot slot ook dat er fouten werden gemaakt bij de aanpak van de pandemie. “In elke fase kunnen we zeggen dat we het beter hadden kunnen doen, dat we fouten hebben gemaakt. Dat is allemaal waar”, erkende de president. “Maar ik weet één ding: we hebben volgehouden, we hebben geleerd, en we zijn elke keer beter geworden.”