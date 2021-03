Helft bedden intensieve zorg UZ Gent volzet: nood aan spreidingsplan

Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft bij een bezoek aan het UZ Gent gezegd dat “de derde golf écht toeslaat in onze ziekenhuizen”. De situatie op de afdeling Intensieve Zorg is uitdagend. Het UZ Gent kijkt ze naar andere ziekenhuizen voor transfers.

Vandenbroucke bezocht woensdagmiddag het Gentse UZ, een van de grootste ziekenhuizen van Vlaanderen, en sprak er met de directie en het medisch personeel. De minister kreeg een rondleiding in een cohorte-afdeling en toegang tot een afdeling intensieve zorg. Daar kreeg hij toelichting over de huidige druk die de derde golf op het ziekenhuis legt. Het aantal bedden op intensieve zorg dat voor Covid-patiënten is voorbehouden, is ongeveer bereikt.

De opnames zijn tijdens de derde golf vroeger toegenomen dan tijdens de twee voorgaande golven. Ook het profiel van de patiënten is veranderd. De gemiddelde leeftijd van de patiënten is nu 56 jaar. Tijdens de tweede golf was dat nog 62 jaar. Verder heeft 46 procent van de patiënten nu een BMI boven 30. 54 procent heeft meer dan twee andere aandoeningen zoals diabetes of een hoge bloeddruk.

Bovendien is de druk op de afdeling intensieve zorg veel sneller toegenomen en woensdag is alweer de helft van de bedden op Intensieve zorg is ingenomen door Covid-patiënten. Dat betekent dat het ziekenhuis kritisch kijkt naar transfers uit andere ziekenhuizen en dat een spreidingsplan nodig is. Want het uitstellen van andere zorg heeft financiële implicaties voor een ziekenhuis.

(Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Ziekenhuizen vragen daarom gepaste financiering voor patiënten die geen nood hebben aan een traditioneel IZ-bed maar wel bijkomende monitoring vereisen. Sowieso vraagt de zorg voor Covid-patiënten een grote inspanning. Onder de patiënten op intensieve zorg zijn er 21 geïntubeerd voor beademingen en twee krijgen ondersteuning van een ECMO-toestel, dat de functie van het hart en de longen overneemt.

“Elke dag opnieuw leggen we de puzzel en doen we ons uiterste best om patiënten de beste zorg te geven”, zegt gedelegeerd bestuurder Eric Mortier. “Dat is tijdens deze pandemie niet eenvoudig, zeker niet wanneer de druk op Intensieve zorg zo hoog is dat we niet-dringende zware ingrepen moeten uitstellen.”

Dinsdag is beslist dat het aantal bedden dat op Intensieve Zorg wordt voorbehouden voor COVID-patiënten verder wordt opgetrokken tot 60 procent. “We rekenen op de steun van de overheid om de zorgkwaliteit op peil te kunnen houden en ongeschonden uit deze crisis te komen”, laat Mortier nog optekenen.