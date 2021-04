400.000 zelftesten per week voor de scholen: dat is het plan, maar zal die lading er op tijd zijn?

Elke leerkracht twee keer per week een zelftest aanbieden: dat is de ambitie van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Hij rekent op 400.000 zelftesten per week voor de scholen. Al is het maar zeer de vraag of zo’n lading snel beschikbaar zal zijn. Tot nog toe is er amper één farmabedrijf dat zelftesten mag leveren.