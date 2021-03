Grote kans dat we deze zomer op vakantie kunnen: moet je dan nu al boeken? Gaan de prijzen meevallen en kan je met vrienden op reis?

Het weer van de jongste dagen doet ons volop dromen van vakantie. En dat mag van de virologen. Want ook al hebben ze zelf nog geen reisplannen, volgens Marc Van Ranst en Steven Van Gucht moet reizen binnen Europa deze zomer zeker mogelijk zijn. Maar moeten we nu met zijn allen snel beginnen te boeken nu er nog voldoende aanbod is? En mogen we reizen als we nog niet gevaccineerd zijn?