Politie houdt vandaag ordemacht klaar voor fictief dancefestival La Boum

Ook woensdag was het al erg druk in het Ter Kamerenbos. Foto: BELGA

/ Brussel - Een fantastische locatie, zalig weer en een topaffiche met de beste dj’s ter wereld. Helaas is La Boum, aangekondigd als het eerste dancefestival van het jaar, fake. Een 1 aprilgrap. Maar dan eentje waar politie en gerecht niet kunnen om lachen. “We roepen iedereen op om niet te komen. Want als de coronamaatregelen niet strikt worden opgevolgd, zal de politie ingrijpen”, klinkt het.

Al weken wordt via sociale media opgeroepen voor het eerste muziekfestival van het jaar. Op 1 april in Ter Kamerenbos in Brussel. Op de affiche 100 top dj’s als Calvin Harris, Solomun, Carl Cox, DJ Snake en Tiësto. En alles gratis.

Een misplaatste 1 april-grap, vindt burgemeester Close van Brussel. Het prachtige lenteweer en de paasvakantie die al begonnen is, zouden er wel eens kunnen voor zorgen dat een pak jongeren naar het Ter Kamerenbos afzakken. Op Facebook hebben alvast meer dan 60.000 mensen aangeklikt dat ze geïnteresseerd zijn.

Het parket van Brussel heeft al een onderzoek geopend tegen de (anonieme) organisator van La Boum. “Tegen iedereen die aanwezig is en de coronamaatregelen niet respecteert, zal opgetreden worden,” zegt procureur Martin François van het Brusselse parket.

“De politie van Brussel zal aanwezig zijn donderdag”, zegt Ilse Van de keer van de Brusselse politie. Voor het geval er te veel volk is en er problemen zouden van komen, wordt een honderdtal agenten achter de hand gehouden. En ook een politiehelikopter wordt stand-by gehouden. Bij een manifestatie tegen de coronamaatregelen, vorige maand in het Ter Kamerenbos, kwam het tot opstootjes met de politie. (tg)