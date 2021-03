WK-kwalificatiewedstrijden. Duitsland verrassend onderuit tegen Noord-Macedonië, Engeland zet benarde situatie recht

De eerste drie WK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels zaten er dinsdagavond al op, maar andere landen speelden woensdagavond hun laatste wedstrijd van deze interlandbreak. Hieronder een overzicht.

Spanje komt dankzij 3-1-zege tegen Kosovo op kop in groep B. Olmo, Torres en Moreno waren de Spaanse doelpuntenmakers van dienst. Italië doet hetzelfde in groep C dankzij winst met het kleinste verschil tegen Litouwen. Ook Frankrijk lost de favorietenrol in groep D voorlopig in. Het Franse sterrenensemble zette Bosnië-Herzegovina met 1-0 opzij. Griezmann tekende voor het Franse doelpunt.

©️ | Hugo Lloris redt Les Bleus met een geweldige reflex! 🧤🔥 #BOSFRA pic.twitter.com/MNjVloW7IC — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 31, 2021

Joueurs les plus impliqués sur un but avec l'@equipedefrance:

78-Thierry Henry(51 buts,27 passes décisives)

61-Michel Platini(41 buts,20 passes décisives)

57-Zinedine Zidane(31 buts,26 passes décisives)

56-ANTOINE GRIEZMANN(35 buts,21 passes décisives) #BOSFRA — Stats Foot (@Statsdufoot) March 31, 2021

In groep F won Denemarken ruim van Oostenrijk. De 4-0-zege brengt de Denen op kop van de poule. Joakim Maehle (ex-Genk) scoorde het tweede doelpunt. Ook Italië staat na de 0-2-overwinning tegen Litouwen op kop in zijn groep met negen op negen.

👀 | Stefano Sensi is al een aantal seconden na z’n invalbeurt beslissend! ⚡ #LITITA pic.twitter.com/jVfEMUgnZR — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 31, 2021

Foto: EPA-EFE

Verrassing in groep J

Duitsland verloor dan weer verrassend tegen Noord-Macedonië met 1-2. Duitsland kwam op achterstand, maar een omgezette penalty van Gundogan leek aanvankelijk toch nog een puntje op te brengen, maar een doelpunt in de 85ste minuut leverde Noord-Macedonië de overwinning op. Duitsland staat zo pas derde in groep J, na Armenie en Noord-Macedonië. De afscheidstournee van Duits bondscoach Joachim Löw is dus in mineur begonnen. Voor het eerst in twintig jaar verliezen de Duitsers in een WK-voorronde.

Ook Engeland leek lange tijd op weg naar een 1-1-gelijkspel tegen Polen. The Three Lions kwamen via een strafschopdoelpunt van Kane vrij snel in de eerste helft op voorsprong, maar verspeelden die voorsprong in de tweede helft. Maguire scoorde in de 85ste minuut wel het verlossende doelpunt en zo won Engeland toch. Oekraïne speelde 1-1 gelijk tegen Kazachstan. Roman Yaremchuk (AA Gent) scoorde voor de thuisploeg.