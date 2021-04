Op bezoek bij Wout Faes (22), sterkhouder in Ligue 1: “Voor de carrière van Leander Dendoncker zou ik meteen tekenen”

Wout Faes (22) doet waar Anderlecht al jaren van droomt: om de twee weken champagnevoetbal spelen. In Reims, de hoofdstad van de Franse godendrank, bruist ondertussen ook de carrière van het jeugdproduct van paars-wit als nooit tevoren. Faes is er sterkhouder in een van de beste defensies van de Ligue 1. “De Franse competitie wordt in België soms onderschat.”