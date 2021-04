Oliegroep wil beurshuis Merit Capital overnemen

Minder dan drie jaar na de overname door de Britse private-equityspeler Duet Group krijgt het Antwerpse bedrijf Merit Capital alweer een nieuwe eigenaar. Dat schrijft De Tijd donderdag.

Nadat meerderheidsaandeel­houder Duet had aangegeven zich te willen terugtrekken, werd een koper gezocht voor het Antwerpse bedrijf, dat voor 1,2 miljard euro vermogens van Belgische gezinnen beheert. Enkele Belgische en buitenlandse spelers hebben het dossier bekeken, maar uiteindelijk werd een bod van de groep Netoil aanvaard. De Nationale Bank moet de transactie nog goedkeuren

De verrassende koper is, net als Duet, geen partij die al actief is op de Belgische privatebankingmarkt. Zoals de naam aangeeft, is Netoil vooral actief in de oliesector. De groep heeft plannen om Merit Capital onder te brengen in een aparte vennootschap met een beursnotering in Scandinavië.

Het zou gaan om een vennootschap die lijkt op de dezer dagen populaire structuur spac, een beursschelp om overnames van niet-genoteerde bedrijven te doen. Daarmee wordt ook gekeken naar andere overnames in de financiële sector in Europa. Hoe de precieze structuur er zal uitzien, moet later duidelijk worden.