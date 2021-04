Zeker vier doden bij schietpartij aan bedrijvencomplex in Californië

Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Orange, in de staat Californië, zijn zeker vier personen om het leven gekomen. Een van hen is een kind. Twee andere personen, onder wie de schutter, raakten gewond. Dat melden Amerikaanse media.

De politie kreeg rond 17.30 uur plaatselijke tijd een oproep dat er schoten gelost werden aan een twee verdiepingen tellend bedrijvencomplex. Toen de agenten ter plaatse kwamen, werden ze beschoten door de dader, waarop ook de agenten hun wapens trokken. Intussen is de situatie gestabiliseerd en is er geen gevaar meer voor de mensen in de omgeving.

Details van het incident zijn op dit moment nog schaars. Volgens de politie vielen er vier dodelijke slachtoffers, waaronder een kind, en raakten twee personen, onder wie de dader, gewond. Over de toestand van de dader en zijn motief is nog niets bekend.