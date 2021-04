Frank Vandenbroucke “niet onder de indruk” van uitspraak rechter waardoor België coronamaatregelen moet opheffen

“Ik ben daar niet direct van onder de indruk.” Dat zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in een interview met De morgen over de beslissing van een Brusselse rechtbank dat de coronamaatregelen in ons land onvoldoende wettelijk onderbouwd zijn en dus binnen dit en 30 dagen opgeheven moeten worden.

Vandenbroucke is een van de belangrijkste voorvechters van strenge coronamaatregelen in ons land. Dat liet hij in de voorbije maanden herhaaldelijk blijken, en ook nu is de minister van Volksgezondheid tevreden dat ze verstrengd zijn. Maar, zegt de Vooruit-minister, “het zal nodig zijn om ze heel scherp toe te passen, zowel collectief als individueel”. “Anders zal het niet werken.”

Dat die maatregelen volgens een rechtbank in eerste aanleg in Brussel onwettig zijn, zoals woensdag bekendgemaakt werd, neemt hij schijnbaar niet al te ernstig. “Ik ben daar nog niet direct van onder de indruk als één rechtbank zo’n uitspraak doet”, aldus Vandenbroucke. “We moeten die maatregelen handhaven. Punt aan de lijn.”

De minister voegt er nog aan toe dat een politicus “best geen bijkomende uitspraak doet over een gerechtelijke uitspraak”. “Maar wat ik wel weet: we gaan dit virus niet klein krijgen als we niet streng zijn voor onszelf. En ik weet dat het afmattend is en iedereen het beu is. Maar men zou zich even in de schoenen moeten zetten van de mensen die hier in het ziekenhuis werken. Wat zij doen, is pas afmattend. Ook de huisartsen hebben het zwaar.”