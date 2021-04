Nieuwe beelden door bodycams agenten tonen smekende George Floyd tijdens arrestatie: “Ik ben net mijn moeder verloren”

Op het proces van Derek Chauvin, de politieman die minutenlang met zijn knie op de nek van George Floyd zat toen die overleed, zijn nieuwe beelden getoond van wat er zich die bewuste dag afgespeeld heeft op straat in Minneapolis. Op die bodycambeelden zie en hoor je Floyd smeken om zijn leven: “Ik ben geen slechte gast.”

De videobeelden werden gemaakt door de bodycams van agenten Thomas Lane, J Alexander Kueng en Tou Thao. Die van Derek Chauvin zijn er niet: zijn camera viel tijdens de arrestatie op de grond en registreerde de arrestatie dus niet.

Op de beelden van Lane zie je de politie de confrontatie aangaan met Floyd. Meteen ging de boomlange Amerikaan aan het smeken. “Alsjeblief, schiet me niet neer. Ik ben net mijn moeder verloren.” Met handboeien aan gaat het smeken onverminderd verder. “Ik ga me niet verzetten en doen wat jullie me zeggen”, zegt hij.

Claustrofobie

Pas wanneer ze hem in de politiewagen proberen te zetten, slaat de sfeer om. Floyd begint te schreeuwen en biedt weerstand, naar eigen zeggen omdat hij claustrofobie heeft en panische angst heeft. Op dat moment komen Thao en de intussen ontslagen Chauvin toe. Op dat moment hoor je Floyd schreeuwen om zijn moeder en roept hij dat hij van zijn familie houd.

Dat is het sein voor omstanders om steeds vijandiger te worden tegenover de politie. Ze roepen om hem niet in een houdgreep te houden en te controleren of hij wel oké is. “Ik ben geen slechte gast, echt niet”, hoor je Floyd meerdere keren zeggen.

Knie

Hoe het die dag afloop, weten we ondertussen helemaal. Derek Chauvin bleef negen minuten lang met zijn knie op de nek van Floyd zitten. De 46-jarige Amerikaan overleefde het niet. Chauvin werd na de feiten ontslagen en staat nu terecht in Minneapolis. De centrale vraag daar: is Floyd gestorven door de tussenkomst van de agent? De verdediging zegt van niet: zij houden vol dat Floyd in povere gezondheid was en door een overdosis drugs om het leven is gekomen.

Op het proces werden ook al beelden getoond van de bewakingscamera in de winkel waar Floyd met een vals briefje probeerde te betalen en vervolgens de politie gebeld werd. “Meneer Floyd was vriendelijk en benaderbaar”, zei Christopher Martin (19) daarover. De winkelmedewerker getuigde op het proces. “Het was wel duidelijk dat hij high was.” Op de beelden is te zien hoe Floyd met andere klanten praat en goedlachs om zich heen kijkt.

De beelden van de bewakingscamera in de winkel

Martin had geaarzeld om zijn collega te zeggen dat het briefje van Floyd vals was, zei hij, want Floyd leek zich er niet van bewust. Toch deed hij het.