Oversterfte door coronapandemie wordt komende jaren ‘goedgemaakt’: tegen 2070 zullen we met bijna 13 miljoen Belgen zijn

Het Federaal Planbureau heeft woensdag een nieuw rapport gepresenteerd over de bevolkingsevoluties die ons land zal doormaken. De voornaamste conclusies: de oversterfte als gevolg van de pandemie wordt ‘goedgemaakt’ de komende jaren. Ook zal de bevolking dit jaar amper groeien, maar eens de pandemie voorbij is, gaat de bevolkingsgroei gestaag verder. De vergrijzing gaat onverminderd voort en tegen 2070 zijn we met 12,8 miljoen Belgen, voorspelt het Planbureau.

Ter herinnering: momenteel zijn er zo’n 11,4 miljoen Belgen, tegen 2070 zullen dat er bijna 13 miljoen zijn. Die bevolkingsgroei is echter niet voor dit jaar. De oversterfte als gevolg van de pandemie en de stilgevallen migratiestromen maakten dat onze bevolking in 2020 slechts met 8.000 mensen toenam. Ook in 2021 zal die groei gering zijn, de oversterfte werd al sterk teruggedrongen, maar migratiestromen zullen nog vrijwel stilliggen.

Pandemie vertraagt ‘herstel’ van vruchtbaarheid

De pandemie zal volgens het Federaal Planbureau ook een invloed hebben op de ‘vruchtbaarheid’. Dat duidt op de totale populatie vruchtbare vrouwen en het gemiddeld aantal kinderen dat een vrouw krijgt. Die nam al een stevige duik in 2009, vermoedelijk als gevolg van de financiële crisis. Door sombere vooruitzichten stelden heel wat mensen hun kinderwens uit. Daarnaast spelen ook veranderende maatschappelijke waarden, stelt het rapport.

Verwacht werd dat het gemiddeld aantal geboortes tegen 2025 reeds ‘genormaliseerd’ zou zijn tot 1,7 kinderen per vruchtbare vrouw, maar door de pandemie zal dat pas rond 2035 zijn. Voornamelijk omdat de pandemie onzekerheid en soms jobverlies met zich meebracht. Bovendien vermoedt het planbureau dat de maatregelen tegen het virus geleid hebben “tot een afname van relatievorming”.

Zelfs na herstel: migratie als grootste motor van bevolkingsgroei

Maar wacht even: 1,7 kind per vrouw is nog steeds onder het vervangingscijfer. Waar komt die bevolkingsgroei dan vandaan? Voornamelijk uit internationale migratie. In totaal zal dat volgens het Planbureau – na de pandemie weliswaar – doorheen de jaren afgeremd worden. Vooral omdat de migratiestromen uit andere EU-landen zal afnemen. “Maar de afname van de immigratiestromen uit EU-landen wordt gecompenseerd door een toename van de stromen uit de derde landen”, staat te lezen in het rapport. “Verwacht wordt dat de bevolking daar zal toenemen. In 2070 zal 53 procent van de jaarlijkse immigratie afkomstig zijn uit niet-EU-landen tegenover 35 procent in 2019.”



Vergrijzing gaat onverminderd door

Nog een opvallende conclusie van het Planbureau: de oversterfte als gevolg van de coronacrisis wordt de komende jaren als het ware goedgemaakt. “Omdat niet enkel de oudsten en allerzwaksten zijn overleden, zullen die overlijdens gecompenseerd worden de komende jaren”, verduidelijkt Marie Vandresse, demograaf bij het Planbureau en hoofdauteur van het rapport. “De oversterfte zal voor 2020 en 2021 grosso modo 19.000 bedragen. In de periode 2022-2030 zal het totale aantal sterfgevallen met 13.000 personen lager liggen in vergelijking met het fictieve scenario waar Covid-19 nooit bestaan heeft.“ Cru gesteld: de mensen die nu overlijden aan de gevolgen van coronavirus, kunnen de komende jaren niet meer sterven.

Dat wil ook zeggen dat de pandemie ook geen effect zal hebben op de vergrijzing. Die trein dendert rustig voort. “Tegen 2050 zal de babyboomgeneratie uitdoven en zullen we mogelijk zelfs een negatief geboortesaldo kennen (meer overlijdens dan geboortes, red.). Dat in combinatie met de lage vruchtbaarheid en almaar dalende migratiesaldo’s (de som van emigraties en immigraties, red.) maken dat België onverminderd blijft vergrijzen. We zullen daar als maatschappij rekening mee moeten houden, de politiek zal het beleid moeten afstemmen. Er is geen ontsnappen aan.”