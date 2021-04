Waarom de heropening van de scholen goed nieuws is voor de horeca

Op 1 mei de horeca laten opengaan, is volgens viroloog Marc Van Ranst onhaalbaar. Alle cijfers staan namelijk nog steeds op rood. Maar volgens viroloog Steven van Gucht en biostatisticus Geert Molenberghs is er nog hoop, en zij geloven nog steeds in versoepelen op 19 april en 1 mei. Sterker nog: volgens Molenberghs zou de opening van de scholen zelfs een positieve invloed kunnen hebben.