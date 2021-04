Amerikaans leger bestelt voor 22 miljard dollar aan slimme brillen bij Microsoft

Het Amerikaanse technologiebedrijf Microsoft zal slimme headsets leveren aan het Amerikaanse leger. Daarvoor is een contract van bijna 22 miljard dollar (zowat 18,8 miljard euro) ondertekend.

Het IVAS-programma (Integrated Visual Augmentation System) is gebaseerd op de hoogtechnologische bril HoloLens van het technologiebedrijf. “Het programma levert een verbeterd situatiebewustzijn en laat informatiedeling en besluitvorming toe in diverse scenario’s”, stelt Microsoft in een blogbericht.

Het gaat om een bestelling van 21,8 miljard dollar over tien jaar, aldus het Amerikaanse ministerie van Defensie. Een eerste contract loopt gedurende vijf jaar en kan voor nog eens vijf jaar vernieuwd worden.

Een scherm op een helm die soldaten gebruiken op het terrein en tijdens de training, toont informatie van sensoren voor nacht- en thermisch zicht, zodat de soldaten tactische beslissingen kunnen nemen en hun doelwit kunnen aanvallen, aldus het ministerie van Defensie. Kaarten en andere informatie kunnen in de bril worden geprojecteerd.

De HoloLens is een hoogtechnologische bril van Microsoft waarbij virtuele objecten in een echte omgeving worden getoond.