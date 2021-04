Eindelijk: Feyenoord-vrouwen vervoegen PSV en Ajax in de Eredivisie

Bij de mannen is de drietand der grote teams al langer een traditie, maar bij de vrouwen is dat niet zo. Het duurde lang voordat ze bij Feyenoord een vrouwenteam hadden, maar het is eindelijk zo ver. De Feyenoord-vrouwen in de Eredivisie is een feit en iedereen kijkt likkebaardend uit naar de duels die de Rotterdamse dames zullen voeren.

Veel voetbalvrouwen zijn verheugd door het goede nieuws, maar vinden het ook jammer dat ze het zelf niet konden meemaken. Ex-voetbalster Leonne Stentler had zelf van jongs af aan een Feyenoord-droom, maar kon die nooit waar maken. ”Die route voor jongens, talent hebben, gescout worden door Feyenoord, op het Thorbecke naar de middelbare school gaan en dromen van je debuut in het eerste elftal, dat bestond voor ons helemaal niet”, zegt Stentler.

Ook Nederlandse topschutter Vivianne Miedema is zeer blij met het nieuws. De spits van Arsenal postte een foto van haar als kind met een Feyenoord-truitje aan. Miedema speculeert over een eventuele terugkeer naar Rotterdam, want als je voor de club van je hart kan spelen, doe je dat.

Wat een geweldige dag voor de club, het vrouwenvoetbal en alle meisjes die de droom hebben om ooit voor Feyenoord te voetballen ??



(En hopelijk in de toekomst, mag ik ook het Feyenoord shirt dragen ??) pic.twitter.com/VGwZCZaqN4 — Vivianne Miedema (@VivianneMiedema) March 31, 2021

Ook Manon Melis had het graag anders gezien. Zij vertrok net voor de start van de Eredivisie voor vrouwen naar Zweden, waar ze op topniveau speelde. “Ik had mijn loopbaan graag bij Feyenoord afgesloten, maar dat kon nog steeds niet.” Toen Leonne Stentler het nieuws hoorde belde ze dan ook per direct naar Manon Melis. “Wat had ons leven anders kunnen lopen, als we toen naar Feyenoord hadden gekund. We droomden even hardop hoe het had kunnen lopen. Dat was best weemoedig.”

Manon Melis is nu coördinator bij de vrouwenafdeling van Feyenoord. Sinds de aankondiging van Feyenoord in de Eredivisie staat haar telefoon dan ook roodgloeiend met felicitaties, aanbiedingen van speelsters enzovoort.

De vrouwentak van Feyenoord bestaat ondertussen al sinds 2017 maar had nog geen afdeling voor volwassenen. “We hebben een U14, U16 en een beloftenploeg, en we hopen dat sommige speelsters straks doorstromen”, zegt Melis. Maar om met enkel beloften de Eredivisie te bekampen is misschien wat te ambitieus. “We zullen spelers en een trainersstaf moeten aantrekken. Maar Feyenoord heeft een enorme aantrekkingskracht, dat heb ik al gemerkt”, aldus Melis.