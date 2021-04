Na wederoptreden bij Oranje volgt C4: Ajax zegt contract van doelman Maarten Stekelenburg op (maar dat is normaal)

Het is een week van uitersten voor Maarten Stekelenburg (38). De keeper van Ajax vierde deze week zijn rentree bij het Nederlands elftal, maar kreeg ook een formele opzegging van zijn aflopende contract in Amsterdam. De club benadrukt met Stekelenburg in gesprek te zijn over een nieuwe verbintenis.

Normaal gezien is het in het betaalde voetbal verplicht om spelers voor 1 april te laten weten wat er met de aflopende contracten gebeurt. Anders worden die stilzwijgend verlengd. Bij Ajax is het al jaren het beleid dat iedereen met een aflopend contract, dus ook degenen met wie de club langer door wil, de vertrekkende en gehuurde spelers, deze brief krijgt. Daarom ging Ajax bij Stekelenburg, maar ook bij de naar RB Leipzig vertrekkende Brian Brobbey en huurling Oussama Idrissi tot actie over.

Stekelenburg kwam voor dit seizoen transfervrij over van Everton en schikte zich in een rol als reservekeeper achter André Onana. Door de dopingschorsing van de Kat van Kameroen werd Stekelenburg eerste doelman. Ondanks het feit dat hij in de afgelopen seizoenen slechts een beperkt aantal wedstrijden speelde, haalde Stekelenburg vrijwel direct een hoog niveau. Het resulteerde in een uitverkiezing voor het Nederlands elftal. Ajax wil dus wel langer door met Stekelenburg, maar zal de voorwaarden heronderhandelen.

Bij de Jong Ajax-spelers Anass Salah-Eddine, Enric Llansana, Neraysho Kasanwirjo, Quinten Timber en Daan Reiziger plofte eveneens een ’ontslagbrief’ op de mat. Met Salah-Eddine, Llansana, Kasanwirjo en Timber zijn gesprekken gaande over een nieuw contract. Waar de toekomst van Reiziger ligt, is niet bekend.