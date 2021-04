Rode Duivels beginnen EK-voorbereiding tegen Griekenland

De Rode Duivels spelen begin juni twee wedstrijden als voorbereiding op EURO 2020. Griekenland is de tegenstander op 3 juni, Kroatië was eerder al aangekondigd voor een match op 6 juni.

LEES OOK (+). Onze chef voetbal Ludo Vandewalle kiest zijn 23 Rode Duivels voor het EK: “We mogen Marouane Fellaini niet opgeven”

Op 12 juni spelen de Duivels hun eerste wedstrijd op het EK tegen Rusland. De Duivels starten op 31 mei hun voorbereiding richting EURO 2020. In die voorbereiding zullen ze twee vriendschappelijke wedstrijden spelen.

Eerst op 3 juni (20u45) tegen Griekenland, drie dagen later (20u45) is Kroatië de tegenstander. Beide wedstrijden zullen plaatsvinden in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.