Pijnlijke conclusie van gelekt Europees document: hele volwassen bevolking vaccineren tegen begin zomer is onhaalbaar

De ambitie van de Europese Unie om aan het begin van de zomer alle volwassenen in Europa zeker een eerste prik gegeven te hebben is onhaalbaar. Dat blijkt uit voorspellingen in een gelekt document dat persbureau Bloomberg te pakken kreeg. Ook in ons land is het niet mogelijk tegen eind juni, en dus zal wellicht ook de in Vlaanderen vooropgestelde datum van 11 juli te halen.

De Europese Unie had zich als doel gesteld de volwassen bevolking in alle lidstaten tegen eind juni minstens een eerste prik te geven. Dat zou fantastisch nieuws zijn om een wat vrijere zomer tegemoet te kunnen gaan. Helaas is het praktisch onmogelijk, zo blijkt uit het gelekte document dat bij Bloomberg terechtkwam. Volgens de prognoses in het document van het Europees Parlement is er zelfs niet één land dat in die doelstelling zal slagen.

Invloed AstraZeneca

Uit de cijfers in het document blijkt duidelijk dat de vijf landen die bewust minder aangekocht hebben van het duurdere vaccin van Pfizer en meer van het goedkopere AstraZeneca, daardoor nu fel achterop hinken. Het gaat om Bulgarije, Estland, Kroatië, Letland en Slovakije. Het resultaat is dat zijn respectievelijke 45, 50, 45, 53 en 46 procent van hun volwassen bevolking tegen eind juni minstens een eerste prikje gegeven zullen hebben. AstraZeneca heeft tot op vandaag nog maar 30 van de beloofde 120 miljoen dosissen geleverd, terwijl Pfizer wel vlot levert.

Het verschil is bijvoorbeeld groot met Malta, Denemarken en Duitsland. Daar kozen ze meer dan elders voor Pfizer. Dat blijkt ook uit de cijfers in het gelekte document. Daarin staat het aantal Pfizer-vaccins dat besteld werd en hoeveel dat is in vergelijking tot de andere EU-landen, uitgedrukt in procenten. Slovakije heeft bijvoorbeeld 56,2 procent Pfizer, tegenover 147,7 procent in Malta, 126,4 procent in Denemarken en 111,2 procent in Duitsland. Tegen eind juni zouden die landen volgens de prognoses dan ook een veel groter deel van hun volwassen bevolking ingeënt kunnen hebben. Denemarken zou aan 79,88 procent komen, Malta aan 93,10 procent en Duitsland aan 61,04 procent.

Wat met België?

Ons land zit wat de Pfizer-vaccins betreft precies op het gemiddelde. 6,5 bestelde dosissen in de eerste twee kwartalen, goed voor 99,3 procent tegenover de andere landen. Daardoor zou ons land tegen eind juni aan 57,45 procent volwassen met minstens één toegediende dosis komen. De door Wouter Beke vooropgestelde datum om in Vlaanderen elke volwassene gevaccineerd te hebben, de symbolische 11 juli, lijkt dan ook amper haalbaar.

In het eerste kwart van het jaar zijn in de EU-lidstaten meer dan 100 miljoen vaccins geleverd, zo maakte de Europese Commissie woensdag bekend. De verwachting is dat het tempo toeneemt in het tweede kwartaal en dat zo aan 360 miljoen dosissen kan worden geraakt tegen de zomer.

80-plussers

Er was woensdag nog meer reden tot somberheid. De Europese Unie miste dan immers de eerste doelstelling die ze zichzelf opgelegd had: 80 procent van alle 80-plussers in de EU tegen eind maart gevaccineerd hebben. De lidstaten zouden samen tot slechts 59,8 procent komen.