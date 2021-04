Keert prijsschutter Robert Lewandowski toch vroeger terug uit blessure? “We nemen geen enkel risico”

Robert Lewandowski hoopt sneller dan verwacht terugkeren uit blessure. Kicker berichtte donderdag dat de FIFA-voetballer van het jaar in een snellere comeback gelooft en op een terugkeer over twee weken mikt. Dat zou betekenen dat hij alsnog speelklaar geraakt voor de terugwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain op 13 april.

Trainer Hansi Flick wil echter op zeker spelen met z’n Poolse scherpschutter. “We nemen geen enkel risico met hem”, sprak Flick klare taal. Lewandowski is geraakt aan de ligamenten van de rechterknie, een blessure die hij opliep met de Poolse nationale ploeg tegen Andorra. Bayern schat zijn onbeschikbaarheid op zo’n vier weken.

In het Bundesliga-duel van zaterdag tegen RB Leipzig zal Lewandowski sowieso ontbreken. “We zullen ons spel logischerwijs moeten aanpassen”, aldus Flick. Hoe hij het precies zal aanpakken zonder Lewandowski, wilde de coach niet over in detail treden. “Robert kan niet helemaal vervangen worden. Hij maakt doelpunten uit het niets.” Dit seizoen staat de teller reeds op 35 stuks in 26 competitiewedstrijden, een persoonlijk record.

Modelprof Lewandowski zal er alles aan doen om zo snel als mogelijk terug op het trainingsveld te staan. Het valt niet dikwijls voor dat hij geblesseerd moet toekijken. Vorig jaar miste hij in februari en maart in totaal drie matchen, zijn langste afwezigheid tot nog toe in zeven seizoenen bij de Beierse recordkampioen.