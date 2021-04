Honderdduizendste test afgenomen in Antwerps testdorp na “drukste week sinds de start”

Antwerpen - In het Antwerpse testdorp op Spoor Oost is donderdag de 100.000ste bezoeker getest. De stad Antwerpen en ziekenhuisnetwerk ZNA, die samen het testdorp uitbaten, maakten van de gelegenheid gebruik om de vele medewerkers in de bloemetjes te zetten. Ze maakten ook bekend dat de voorbije week (22-28 maart) de drukste was sinds de start met 5.182 testen.

Antwerps schepen van Gezondheidszorg Fons Duchateau (N-VA) kwam donderdag snoepdoosjes met ‘neuzekes’ - een knipoog naar de wisser in de neus bij een test - overhandigen aan de medewerkers. “Op zich is de 100.000ste test niet iets dat we moeten vieren, maar het testdorp heeft er wel voor gezorgd dat huisartsen en spoeddiensten zorg konden blijven leveren aan wie dat nodig heeft”, zegt Duchateau. “We willen daarom onze dankbaarheid uitdrukken aan alle vrijwilligers en studenten hier.”

Het is de laatste weken weer erg druk in het Antwerpse testdorp. “Mensen laten zich weer sneller testen, ze zijn weer meer doordrongen van het feit dat een test nodig is bij hoogrisicocontact”, zegt Duchateau. “Het publiek is en blijft een doorsnede van de Antwerpse bevolking, er springen geen groepen bovenuit.”

Hoe lang het testdorp nog nodig zal zijn, is nog onduidelijk, maar het einde lijkt nog lang niet in zicht. “Het vaccinatiedorp hiernaast is de deur naar de vrijheid, maar een teststrategie zal parallel moeten blijven bestaan zolang niet iedereen gevaccineerd is en er nog golven van besmettingen zijn”, aldus nog Duchateau. “Er komen nu ook zelftesten aan en die kunnen een mooie aanvulling zijn in een preventieve context of bij lichte twijfelgevallen, maar zo gauw er sprake is van hoogrisicocontact en een potentiële besmetting blijft een PCR betrouwbaarder en dus meer aangewezen.”