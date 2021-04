Nu ook Johnson & Johnson tegenslag kent: hoe zit het met ons Belgisch vaccin?

Met de haperingen bij AstraZeneca en nu ook Johnson & Johnson, is het misschien tijd om nog eens de ogen te richten op Leuven. Wanneer is ‘ons’ vaccin klaar? “We zijn een kleine speler, zoals iemand die in een keukentje koekjes bakt. De weg naar een industriële bakkerij duurt zo langer”, zegt onderzoeker Johan Neyts. Maar wat als er binnenkort voldoende andere zijn?