Pfizer-vaccin ook uitermate doeltreffend tegen Zuid-Afrikaanse variant

Het vaccin van Pfizer en BioNTech is 91,3 procent effectief tegen Covid-19. Bij de Zuid-Afrikaanse variant loopt dat cijfer zelfs op tot 100 procent. Dat blijkt donderdag uit een nieuwe update van de fase 3-studie, zes maanden na de toediening van de tweede dosis.

Een deel van het onderzoek van beide bedrijven vond plaats in Zuid-Afrika, waar de zogenaamde Zuid-Afrikaanse variant (B.1.351) welig tiert. In die doelgroep werd zes maanden na de tweede injectie geen enkele besmetting genoteerd. Van de 800 proefpersonen kregen er negen corona, maar die maakten allen deel uit van de placebogroep. “Dat wijst dus op een effectiviteit van 100 procent”, klinkt het.

Volgens Ugur Sahin, CEO van BioNTech, gaat het om “de eerste klinische resultaten die aantonen dat een vaccin ook effectief is tegen de varianten die momenteel in omloop zijn”. “Dat is een essentiële factor om groepsimmuniteit te bereiken en de coronapandemie een halt toe te roepen”, aldus Sahin.

De klinische resultaten bevestigen eerdere uitgevoerde tests waarbij de doeltreffendheid tegen de Zuid-Afrikaanse variant niet leek te worden aangetast. Globaal genomen biedt het Pfizer-vaccin 91,3 procent effectiviteit tegen een besmetting met het coronavirus. Van de 46.307 deelnemers werden er 927 symptomatische coronabesmettingen genoteerd. Daarvan waren er 850 uit de placebogroep en 77 bij personen die het vaccin toegediend kregen.

Pfizer en BioNTech willen in 2021 2,5 miljard doses van hun coronavaccin produceren.