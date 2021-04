Mensensmokkelaars laten kinderen van grensmuur tussen VS en Mexico vallen

Amerikaanse grenswachten hebben twee kindjes gered nadat op de grens met Mexico mensensmokkelaars hen van een ongeveer vier meter hoge grensmuur hadden laten vallen, zo heeft de grenswacht CBP meegedeeld. Het gaat om zusjes van drie en vijf jaar uit Ecuador.

Grenswachten hadden het voorval nabij Santa Teresa in de staat New Mexico opgemerkt. Op een video is te zien hoe een smokkelaar dinsdagavond op de muur zat en eerst het ene, en dan het andere, meisje erover helpt en dan laat vallen. Meteen daarna sloegen twee mensensmokkelaars op de vlucht, de kinderen hulpeloos in het donker achterlatend.

De meisjes bleken bij bewustzijn te zijn en werden voor onderzoek naar een ziekenhuis overgebracht. Ze werden medisch in orde bevonden en blijven tot plaatsing door de bevoegde diensten onder de hoede van de grenswacht.

Minister van Binnenlandse Veiligheid Alejandro Mayorkas veroordeelde het incident. “De onmenselijke manier waarop smokkelaars kinderen mishandelen en profijt halen uit de vertwijfeling van de ouders, is crimineel en moreel verwerpelijk.”

Het aantal migranten dat aan de grens met Mexico wordt aangehouden is de jongste tijd merkbaar gestegen. Er zijn ook steeds meer niet begeleide kinderen en jongeren bij. Volgens gegevens van de grenswacht staken er in februari alleen al bijna 9.500 niet begeleide minderjarigen de zuideljke grens over, bijna dubbel zoveel als in december. De Amerikaanse autoriteiten wijzen gezinnen en alleenstaande volwassenen weer uit, onbegeleide kinderen niet.

Wegens het dramatisch gestegen aantal aankomende migranten staat de regering van president Joe Biden onder toenemende druk.