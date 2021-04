Dit leerde de laatste interlandbreak voor het EK ons: Denemarken kan nog probleem worden, Italië heeft de wind in de zeilen

Rusland. Finland. Denemarken. In die volgorde. We zouden het al bijna vergeten, maar dat zijn de tegenstanders van onze Rode Duivels in de groepsfase van het EK. Wij bekeken hun prestaties en die van de toplanden tijdens de laatste interlandbreak voor EURO 2020 en lichtten er de voornaamste punten uit. Wat onthouden we vooral? Dat Denemarken extra troeven heeft in vergelijking met de Nations League, dat het al crisis is in Duitsland en Nederland en dat Italië wel eens de outsider zou kunnen worden.