Drama voor Sander Coopman: Antwerp-speler zakt opnieuw door zijn knie

Het lot is Sander Coopman (26) allesbehalve gunstig gezind. De aanvallende middenvelder die net terug was na een revalidatie van meer dan acht maanden, blesseerde zich donderdag op training aan zijn eerder geteisterde linkerknie.

Coopman liep de kwetsuur op in een doorsnee duel met ploegmaat Aurelio Buta. Er wordt gevreesd voor een nieuwe kruisbandblessure, wat zou betekenen dat de West-Vlaming opnieuw voor een maandenlange revalidatie staat. Coopman was net hersteld van een kruisbandletsel dat hij midden juli had opgelopen in een oefenwedstrijd tegen Eupen.