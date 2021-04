Delhaize: “Sommige gevaccineerde klanten weigeren mondmasker te dragen”

Bij supermarktketen Delhaize merkt het personeel dat sommige klanten die gevaccineerd zijn tegen Covid-19, weigeren om een mondmasker te dragen in de winkels. Dat zegt woordvoerder Roel Dekelver.

“Meer en meer mensen doen moeilijk over de mondmaskerplicht omdat ze gevaccineerd zijn”, zegt Dekelver. Hij heeft weet van “een tien- tot twintigtal” van dergelijke incidenten in vestigingen van Delhaize. Bij Colruyt stelt het probleem zich niet, zegt woordvoerster Hanne Poppe. “Het gebeurt af en toe dat klanten weigeren om een mondmasker te dragen, maar het is een uitzondering.”

Zowel Delhaize als Colruyt herinnert eraan dat het dragen van een mondmasker in winkels verplicht blijft voor iedereen. “Het is niet omdat je gevaccineerd bent, dat je het virus niet kan overdragen”, benadrukt Poppe.