Dubbel zoveel Franstaligen als Nederlandstaligen solliciteren voor job bij de staat

Het voorbije jaar hebben dubbel zoveel Franstaligen als Nederlandstaligen gesolliciteerd voor een job bij de federale overheid. Dat blijkt uit cijfers van Selor, het selectiebureau van de federale overheid.

In 2020 solliciteerden ruim 64.000 Franstaligen voor een job als federaal ambtenaar, tegenover ruim 32.000 Nederlandstaligen. Selor verwijst voor dat verschil naar de realiteit op de arbeidsmarkt in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Ook meer vrouwen (meer dan 52.000) dan mannen (meer dan 45.000) solliciteren voor een job bij de federale overheid. De leeftijdscategorie van 25 tot 34 jaar was dan weer goed voor 46 procent van alle kandidaten.

Er waren 2.360 vacatures voor masters, 2.238 voor bachelors, 1.837 voor mensen met een diploma van het hoger secundair onderwijs en 152 vacatures voor mensen met een diploma van het lager secundair onderwijs. “Heb je in 2020 via Selor gesolliciteerd, dan is de kans groot dat je dat op een maandag deed en dat je een Franstalige vrouw bent tussen 25 en 34 jaar, in het bezit van een master- of bachelordiploma”, besluit Selor op basis van de cijfers.

Van die kandidaten legden er 16.519 succesvol een selectieprocedure af. Dat is maar liefst 41 procent meer dan het jaar voordien. Volgens Selor betekent dat niet dat de proeven makkelijker zijn geworden. “Het is het gevolg van een andere aanpak. Tot vorig jaar dienden kandidaten een pc-test en een interview af te leggen. Nu is men al geslaagd na de pc-test. Nadien kan men worden gecontacteerd door een overheidsdienst en volgt een interview en eventueel een bijkomende test”, aldus een woordvoerster.