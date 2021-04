Eerste eikenprocessierupsen duiken op (maar hinder wordt pas later verwacht)

Met de mooie lentezon van de voorbije dagen zijn ook de eerste eikenprocessierupsen uit hun eieren geslopen. In hun huidige vorm veroorzaken de diertjes nog geen hinder aangezien ze nog geen brandhaartjes hebben en verliezen, maar deze zomer zal dat wel het geval zijn. De provincie Antwerpen heeft alvast een nieuw pakket met steunmaatregelen klaar voor de lokale besturen die de rups op een mens- en diervriendelijke manier moeten bestrijden waar nodig.

Vorig jaar waren er volgens de provincie, die de verspreiding van de rups in kaart brengt, geen grote verschuivingen inzake de aanwezigheid van de soort in de verschillende regio’s. “We zien een vergelijkbare trend als vorige jaren: vooral gemeenten in de Noorder- en Zuiderkempen telden het grootste aantal rupsen”, zegt provinciaal expert Kathleen Verstraete.

“Het gaat dan bijvoorbeeld over de regio rond Ravels, Merksplas, Turnhout, maar ook Herenthout, Olen en Westerlo bleven niet gespaard. Het zuidwesten van de provincie, met de regio’s Antwerpen en Mechelen, ondervindt traditioneel nog weinig hinder. Daar zagen we kleinere nesten en minder rupsen.”

De eikenprocessierups is een inheemse soort die dus eigenlijk thuis is in onze natuur. Het bestrijden ervan moet dus beperkt blijven tot waar de rups hinder veroorzaakt. Bovendien zijn heel wat bestrijdingsmethoden ook schadelijk voor andere fauna en flora en/of kosten ze veel tijd en geld.

De provincie Antwerpen voerde al tests uit met natuurlijke vijanden van de rups, zoals mezen, en verdeelt later dit jaar gratis mezennestkasten onder haar lokale besturen. “Hopelijk kunnen we zo deze zomer zorgeloos - en jeukvrij - genieten van de prachtige natuur in onze provincie”, zegt gedeputeerde voor Milieu en Natuur Jan De Haes (N-VA). De provincie organiseert ook infosessies over al dan niet nuttige bestrijdingsmethoden, zoals de plakstrips die meer andere soorten bleken te schaden dan de eikenprocessierups zelf.