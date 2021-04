Sergio Ramos valt opnieuw geblesseerd uit en mist tweeluik met Real Madrid tegen Liverpool in Champions League

Sergio Ramos, aanvoerder van Real Madrid en de Spaanse nationale ploeg, begeeft zich momenteel in het sukkelstraatje met een aanhoudende golf van blessures. Ditmaal is het een spierblessure die hem een maand aan de kant houdt. De 35-jarige verdediger maakte het nieuws zelf bekend via Instagram.

Dat betekent dat hij een kruis mag maken over de confrontatie met Liverpool in de kwartfinales van de Champions League (6 en 14 april). Het slechte nieuws is zonder enige twijfel een aderlating voor Thibaut Courtois en co, die ook al o.a. Eden Hazard missen.

Ramos liet zich begin februari nog opereren aan de meniscus van zijn linkerknie, waardoor hij zo’n zes weken buiten strijd was. Hij maakte zijn rentree midden maart, maar die comeback was dus van korte duur.

Foto: ISOPIX

“De waarheid is dat ik een paar zware weken heb gehad. Een operatie is altijd sportief en emotioneel moeilijk. Gelukkig voel ik me al een paar dagen beter, maar in het voetbal speelt, net als in het leven, pech ook een rol. Gisteren, na de wedstrijd, was ik op het veld aan het trainen en voelde ik iets in mijn linkerkuit. Vandaag ben ik onderzocht en kwam een spierblessure aan het licht. Als er één ding is dat me pijn doet, dan is het wel dat ik de ploeg niet kan helpen in de komende belangrijke wedstrijden waarin ons hele seizoen op het spel staat”, schreef Ramos op Instagram.

(belga)