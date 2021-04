Grote kuis in Turijn: Chiellini en Buffon de laan uit, de ene Argentijnse spits voor de andere?

Nu het wel duidelijk lijkt dat Juventus geen kampioen gaat worden in Italië, kijkt de clubleiding vooruit. Voor de Turijnse topclub ligt de toekomst bij de jeugd, en daarom houden ze bij De Oude Dame grote kuis. Volgens Sky News hebben clublegendes zoals Buffon en Chiellini geen toekomst meer bij de club en ook voor Paulo Dybala begint de tijd te dringen.

Het zal waarschijnlijk geen goed doen bij de oud-strijders. Van zijn zeventien seizoenen als profvoetballer, sleet Buffon er zestien bij zijn geliefde Juventus. De reservedoelman is ondertussen al 43 en wordt nu waarschijnlijk de deur gewezen. Het valt nog af te wachten of Buffon nog voor een ander team wilt spelen.

Voor Chiellini was het zijn vijftiende seizoen voor Juventus. Hij begon zijn carrière bij Fiorentina in 2004 maar is daarna nooit meer weggegaan uit Turijn. de verdediger is ondertussen ook al 36 jaar oud. Met het verplichte vertrek van deze twee boegbeelden kondigt Juventus het einde van een tijdperk aan. De laatsten die jarenlange trouw hadden voor Juventus, moeten nu plaats maken voor de nieuwe generatie.

‼️| Chiellini and Buffon won’t be offered new contracts at Juventus. The club want to rejuvenate the squad, if both players wish to carry on playing then it won’t be in the black and white of Juve [@SkySport] pic.twitter.com/cM1VjXTrpb — JuveFC (@juvefcdotcom) April 1, 2021

De ene Argentijn voor de andere?

Ook vooraan willen ze bij Juventus een nieuwe wind laten waaien. Paulo Dybala speelt ondertussen al zes seizoenen voor Juventus, maar dit jaar loopt het stroef. Met een aflopend contract in 2022 wordt het warm onder de voeten van de Argentijn. Het is niet dat Juventus hem niet wilt houden, want ze hebben hem nieuw een contract van ongeveer 10 miljoen euro per jaar aangeboden, maar Dybala weigerde. Hij moet dus bewijzen dat hij een hoger salaris waard is, maar dat lukt momenteel nog niet, onder meer door blessureleed. En per toeval komt er na dit seizoen een andere Argentijnse topspits vrij.

Foto: AFP

Die spits is Sergio Agüero. De aanvaller van Manchester City heeft meerdere opties. Hij kan naar verluidt naar veel plaatsen vertrekken, maar Juventus zou wel eens zijn bestemming kunnen worden. Ook Barcelona toonde interesse, maar met het recente nieuws van de gesprekken tussen Mino Raiola en de voorzitter van Barcelona voor Haaland, zou die belangstelling wel eens kunnen wegvallen. Ook PSG is nog in de running voor de Argentijnse spits aangezien de toekomst van Mbappé onzeker is.