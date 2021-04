Aung San Suu Kyi voor rechtbank verschenen in Myanmar

Aung San Suu Kyi (75), die sinds de militaire staatsgreep van 1 februari in Myanmar vastgehouden wordt, is donderdag via video voor een rechtbank in de hoofdstad Naypyidaw verschenen. De zitting ging over administratieve zaken als de officiële aanwijzing van de acht advocaten die haar zullen verdedigen.

De vroegere leidster van het land leek “in goede fysieke conditie”, zei een van de advocaten. Ze was zoals altijd “briljant en charmant”, aldus Khin Maung Zaw. Het advocatenteam zag haar woensdag voor het eerst sinds de putsch, via een videoverbinding en onder politietoezicht. “Ze vroeg een privébijeenkomst met haar advocaten om instructies voor haar verdediging te geven en de zaak te bespreken zonder externe inmenging van de politie of het leger.” De volgende zitting is voor 12 april gepland.

De winnares van de Vredesnobelprijs 1991 wordt onder meer vervolgd voor het “aanzetten tot openbare onrust” en voor het aannemen van ruim 1 miljoen dollar en elf kilo goud aan steekpenningen. Ze riskeert een jarenlange gevangenisstraf.