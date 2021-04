Egypte overweegt eis van 1 miljard dollar schadevergoeding wegens blokkade Suezkanaal

Egypte overweegt om 1 miljard dollar (zo’n 850 miljoen euro) compensatie te vragen voor de blokkade van het Suezkanaal door een groot containerschip. Als gevolg van het incident werd het scheepvaartverkeer op deze erg belangrijke handelsroute tussen oost en west bijna een week stilgelegd. De scheepvaartmarkt zal nog geruime tijd verstoord zijn.

De 1 miljard dollar komt volgens Osama Rabie, de topman van de kanaalautoriteit (SCA), overeen met de verliezen van transitinkomsten, schade aan de waterweg door het baggeren en de kosten voor de reddingsoperatie. Op wie de SCA de schade wil verhalen, is niet duidelijk. “We hebben als land het recht om dit te doen”, verklaarde Rabie in een televisie-interview. Volgens hem is immers de reputatie van Egypte geschaad. “Dit land heeft recht op een compensatie”.

Het 400 meter lange containerschip Ever Given, dat eigendom is van de Japanse rederij Shoei Kisen Kaisha, raakte op 23 maart vast in het Suezkanaal in Egypte. Het lag er overdwars, waardoor alle scheepvaart onmogelijk was. Pas zes dagen later kon het schip worden rechtgetrokken en verder varen. De Taiwanese exploitant Evergreen Marine Corp verklaarde donderdag niet verantwoordelijk te zijn voor vertragingen. Evergreen-voorzitter Eric Hsieh zal met de kanaalautoriteit praten over compensatie maar wil geen details geven, aldus een woordvoerder.

Het containerschip bevindt zich momenteel in de Bittermeren, ongeveer halverwege het kanaal. Egypte zou het schip daar kunnen vasthouden tot het compensatie heeft ontvangen, maar dat noemde Rabie “niet wenselijk”.

De file op het Suezkanaal als gevolg van de blokkade is nog altijd niet opgelost. Dat zou nog tot vrijdag of zaterdag kunnen duren, meent de SCA-topman.