Minister laat reservatiesysteem voor de trein onderzoeken

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) heeft de federale overheidsdienst Mobiliteit gevraagd om te bestuderen of het mogelijk is om een reservatiesysteem in te voeren bij de NMBS. Maar “het is voor mij cruciaal dat de trein voor iedereen makkelijk toegankelijk blijft”, klonk het donderdag in de Kamer.

Verschillende fracties van oppositie en meerderheid pleiten al een tijdje voor de invoer van een reservatiesysteem bij de openbaarvervoersmaatschappij. Aanleiding is de grote drukte voor de treinen naar zee van afgelopen week.

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) ging daar eerder deze week in de Kamercommissie Mobiliteit niet echt op in. Donderdag deed hij dat wel, na vragen in de plenaire vergadering van de Kamer. “Deze vraag moet objectiever bekeken worden”, zei hij. “Daarom heb ik de FOD Mobiliteit gevraagd om dit te bestuderen, te bekijken op welke manier dit kan en hoe andere landen dat bijvoorbeeld doen.”

Voor de Ecolo-vicepremier is het wel “cruciaal” dat de trein voor iedereen gemakkelijk toegankelijk blijft. “Ons openbaar vervoer is een openbare dienst waarin klantgerichtheid centraal moet staan. Denk niet dat het verstandig is om in te gaan op een reservatiesysteem zonder zo’n analyse.”

Gilkinet ging ook nog in op de brief waarin NMBS-CEO Sophie Dutordoir ermee dreigt de treinen naar de kust te schrappen als de regering geen oplossing vindt voor een aantal volgens haar onhaalbare maatregelen - zoals de regel dat je enkel nog aan het raam mag zitten op treinen richting kust. De minister heeft Dutordoir bevestigd dat de maatregel vanaf zaterdag wordt toegepast zoals voorzien. “Ik heb ook opnieuw gevraagd om alle nodige middelen in te zetten om de situatie te beheersen, zoals voldoende capaciteit in de treinen richting kust en naar andere bestemmingen.”