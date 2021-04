Deze week nog twee warmterecords, maar volgende week sneeuw en hagel: hoe kan dat?

Ooit al gehoord van ‘aprilse grillen’? Wel, we krijgen er komende week mee te maken. Nadat we deze week enkele uitzonderlijk warme dagen hebben gehad, zien de weersverwachtingen voor volgende week er heel anders uit. Er staat namelijk sneeuw op het programma.

“Maandag trekt er een regenzone van noordwest naar zuidoost doorheen het land, waarbij er in de Ardennen sneeuw of smeltende sneeuw kan vallen.” Ja, dat leest u goed: sneeuw. Steek die zonnecrème en die strandballen maar weer weg, want de temperaturen nemen een duik. Ook in andere landen. In bijna heel het Verenigd Koninkrijk worden er begin volgende week sneeuw- en hagelbuien voorspeld en bij onze noorderburen klinkt hetzelfde.

Vreemd, want de afgelopen dagen leek het alsof de lente begonnen was. Er sneuvelden zelfs twee dagrecords. Het was zowel de warmste 30 maart als de warmste 31 maart sinds het begin van de metingen. Dinsdag werd er 22,3 graden Celsius gemeten in Ukkel en een dag later konden ze er 23,9 graden op de thermometer aflezen. “Dat was hoogst uitzonderlijk”, zegt weerman Frank Deboosere. “Maar het klopt. Maandag en dinsdag kunnen we enkele centimeters sneeuw of smeltende sneeuw verwachten in België. Maar dan wel enkel voor Hoog-België, boven 600 meter. In Vlaanderen gaan we geen sneeuw zien, maar misschien wel wat korrelhagel.”

Weer met een eigen willetje

Het zijn de beroemde aprilse grillen. Of zoals Frank Deboosere het zo mooi zegt: “Het weer in april doet wat het wil. Het zijn niet voor niets bekende weerspreuken”, aldus de weerman. “Maar eigenlijk is die sneeuw van volgende week niet uitzonderlijk. Die warme temperaturen van de afgelopen dagen daarentegen wel. Die hebben we nog nooit in de tabellen zien passeren. En daardoor zal het contrast groot zijn. Er worden maandag temperaturen rond 6 tot 7 graden verwacht. Dat is wat kouder dan gemiddeld, maar op zich is het niet zo vreemd. En eigenlijk ook niet zo koud hoor. Ik moet al heel ver teruggaan, naar het begin van de 20ste eeuw, om echt koude temperaturen te vinden voor begin april. Zo was het op 5 april 1911 bijvoorbeeld maar 0,4 graden. Dat was koud. Maar ik begrijp dat het in vergelijking met de afgelopen dagen erg koud zal lijken.”

Nog maar eens het bewijs dat het weer zijn eigen willetje heeft. “En dat het in het voorjaar wild om zich heen kan slaan”, zegt Deboosere. “De temperaturen gaan daarna wel een beetje omhoog, maar het is toch niet de grote lente, hoor. Eind volgende week zitten we rond 10 tot 12 graden Celsius. De komende tien dagen moeten we geen 20 graden meer verwachten.”