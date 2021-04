Marine Le Pen verzaakt aan voorzitterschap van haar partij (met het oog op de presidentsverkiezingen)

In het licht van haar kandidatuur bij de presidentsverkiezingen van 2022 in Frankrijk heeft Marine LePen bevestigd dat zij in de nabije toekomst aan het voorzitterschap van haar extreemrechtse partij Rassemblement national (RN) zal verzaken. Dat zou na de zomer kunnen gebeuren.

In februari had Le Pen laten weten “na te denken” over het opgeven van het voorzitterschap van RN, het vroegere Front national, om “de kandidaat van alle Fransen te zijn.” In een vraaggesprek met het Franse maandblad L’Incorrect heeft zij nu bevestigd dat zij die stap zal zetten.

Begin juli houdt RN een congres dat zonder verrassing de kandidatuur van LePen voor het Elysée zal valideren. Tussen de twee rondes van de presidentsverkiezingen in 2017 nam ze ook “verlof” als partijvoorzitster.