Aprilgrap loopt uit de hand: toch 5.000 mensen opgedaagd voor fictief festival ‘La Boum’ in Ter Kamerenbos, politie probeert park te ontruimen

Brussel - Ondanks alle waarschuwingen van stad en politie zijn er donderdagnamiddag dan toch 5.000 mensen opgedaagd voor het onbestaande festival ‘La Boum’ in het Brusselse Ter Kamerenbos. Het gaat vooral om jongeren die de politie uitdagen.

Op het internet en via sociale media werd al dagenlang opgeroepen om op donderdag 1 april naar het Ter Kamerenbos te komen voor ‘La Boum’: “het eerste dancefestival van het jaar”, gratis en met een topaffiche. Het gaat uiteraard om een 1 aprilgrap, maar toch gaven tienduizenden mensen de afgelopen dagen aan dat ze geïnteresseerd waren. De stad Brussel en de politie zagen zich dan ook genoodzaakt om op te roepen om niet massaal naar het Ter Kamerenbos te komen. Het parket van Brussel opende ook een onderzoek tegen de (anonieme) organisator van ‘La Boum’.

Een honderdtal agenten en een politiehelikopter werden desondanks stand-by gehouden, en dat bleek ook noodzakelijk: ongeveer 5.000 mensen daagden donderdagnamiddag toch op. Groepen jongeren dagen de politie uit met gezangen als “Police, police, on t’encule”. Die is ter plaatse, maar grijpt voorlopig nog niet in. “Het is duidelijk dat als het nodig zal zijn wij zullen tussenkomen”, meldt de politie aan VRT NWS. “We zijn momenteel aan het bekijken wat eventueel nodig is. We houden de situatie in de gaten.”

De politie roept de aanwezigen momenteel – onder andere met een politiedrone – wel op om het park te verlaten. Het waterkanon is ter plaatse, net als politie te paard.

Die Polizei beginnt die Räumung. pic.twitter.com/IGeYRp6ZB9 — Stefan Krabbes (@StefanKrabbes) April 1, 2021