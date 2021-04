Kinderhekje of tackle door hond: niet alleen grasmaaier zorgde al voor vreemde blessures bij topsporters

Maximiliano Caufriez (24) zal dit seizoen niet meer in actie komen voor Sint-Truiden. Een grasmaaier maakte een einde aan zijn seizoen. Het mes onderaan de machine sneed in de voet van de verdediger van STVV. Hij is niet de eerste topsporter die op een knullige manier geblesseerd raakt. Een kleine samenvatting van topsporters die op een domme manier geblesseerd raakten.