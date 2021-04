Vulkaan Etna spuwt: geen vluchten meer op Italiaanse luchthaven Catania

Op de Italiaanse luchthaven Catania is donderdag het vliegverkeer tijdelijk stopgezet nadat de vulkaan Etna spectaculair is beginnen te spuwen, zo heeft het Italiaanse persbureau Ansa gemeld.

De vuurberg stoot vanuit zijn zuidelijke krater tot een hoogte van ongeveer negen kilometer rook, as en tefra uit. Het Nationale Instituut voor Geofysica en Vulkanologie heeft een waarschuwing voor het luchtuim in de buurt van de Etna uitgevaardigd.

De luchthaven van Catania is niet dicht, maar opstijgen en landen is tijdelijk onderbroken.

De vlieghaven moet geregeld het vliegverkeer stilleggen omdat de Etna aan het spuwen is. Sinds februari is de meer dan drieduizend meter hoge vuurberg niet tot rust gekomen. Het is reeds de zeventiende eruptie sinds midden februari.

