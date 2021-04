U vraagt, wij draaien. Hier leest u de verhalen die u ons zelf aanreikt. Deze week: Waarom moeten we glas apart sorteren op het containerpark, maar niet thuis?

“Hoe komt het dat ik bij de maandelijkse ophaalbeurt van het glas aan huis alles in één bak mag zetten, terwijl ik in het containerpark wit en gekleurd glas in aparte containers moet deponeren?” Jean ...