Voormalig Standard-eigenaar Roland Duchâtelet komt met forse beschuldiging: “Anderlecht in 2014 kampioen na matchfixing”

“Anderlecht werd in 2014 kampioen na matchfixing”, dat zegt Roland Duchâtelet in de derde aflevering van President, vrijdagavond op Play Sports Open. Duchâtelet was toen eigenaar van Standard en greep met de Luikenaars net naast de titel.

Volgens Roland Duchatelet heeft Anderlecht, met de medewerking van Mogi Bayat, in 2014 de landstitel behaald na matchfixing. De zakenman verklaart ook dat die matchfixing in 2014 de reden is waarom hij uit het voetbal is gestapt.

“Er werden onder anderen matchen vervalst. Zo wonnen bepaalde clubs die niet hadden mogen winnen als die matchen normaal waren verlopen. In dit geval was het Anderlecht dat won, terwijl ze misschien niet gewonnen zouden hebben mocht alles normaal verlopen zijn. De mensen die verantwoordelijk waren voor Anderlecht hebben zich toen schuldig gemaakt aan matchfixing ja. Of die hebben toch meegeholpen. Het is niet noodzakelijk iemand van Anderlecht, het kan ook een tussenpersoon zijn. Makelaars bijvoorbeeld, Mogi Bayat bijvoorbeeld. In zijn positie was het niet zo moeilijk om een match te fixen hé”, aldus Duchatelet in het fragment. Om welke wedstrijden het precies gaat, komen we niet te weten in het fragment. Ook harde bewijzen geeft Duchatelet niet.

Besnik Hasi was in 2014 trainer van Anderlecht. Foto: Isosport

Anderlecht won in 2014 zijn derde landstitel op een rij na een 3-1-zege tegen Lokeren. Bij winst van Standard én Lokeren op die slotspeeldag zouden de Rouches alsnog de titel pakken. RSCA had genoeg aan een gelijkspel om kampioen te worden. Standard nam het in eigen huis op tegen Racing Genk en kwam via Carcela al vroeg op voorsprong. Maar ook Anderlecht kwam snel op 1-0 dankzij een goal van Mitrovic. Al werd het in de tweede helft wel nog spannend toen Vanden Borre rood kreeg en Harbaoui de daaropvolgende strafschop omzette voor Lokeren. Maar twee minuten later moest ook Lokeren met 10 verder na rood voor Persoons en nog eens twee minuten daarna scoorde Mbemba de 2-1. Uiteindelijk maakte Dennis Praet het helemaal af voor Anderlecht door de 3-1-eindstand vast te leggen. Standard won met 1-0 van Genk, maar speelde dus geen kampioen.

