Russische minister bezorgd over “anti-blank racisme” in Verenigde Staten: “Ik heb zwarte mensen zien acteren in toneelstukken van Shakespeare”

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft donderdag zijn bezorgdheid geuit over de opkomst van “anti-blank” racisme in de Verenigde Staten. Dat deed hij in een interview op de Russische televisie.

Lavrov ziet “politieke correctheid” als een grote bedreiging voor de Verenigde Staten. “Die is tot op het punt van absurditeit doorgedreven in dat land”, zei hij. Tijdens het tv-interview zei Lavrov dat iedereen van racisme af wil en dat Rusland “een pionier is geweest in de beweging ter bevordering van gelijke rechten voor mensen met een andere huidskleur”. Maar volgens hem is het belangrijk om “niet naar het andere uiterste” te gaan.

De minister legde een verband met de “culturele revolutie die in de VS aan de gang is” en zei dat de manier waarop Hollywood ervoor zorgt dat de diversiteit van de moderne samenleving op het scherm wordt weerspiegeld, ook een vorm van censuur is. “Ik heb zwarte mensen zien acteren in toneelstukken van Shakespeare. Ik weet alleen niet wanneer we een blanke Othello zullen zien,” zei de topdiplomaat. “Deze tot in het absurde doorgevoerde politieke correctheid zal slecht aflopen.”

De culturele onrust in de Verenigde Staten werd al vaker door buitenlandse krachten aangegrepen om de Amerikanen in een slecht daglicht te stellen.