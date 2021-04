Nederlandse premier Rutte moet vechten voor zijn politiek overleven na “leugen” over gesprek met verkenner

De Nederlandse eerste minister Mark Rutte (VVD) raakt donderdagnamiddag steeds meer geïsoleerd, nu duidelijk is dat hij tijdens de verkenning over de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft gesproken. Ook de leiders van de coalitiepartners D66 en CDA staan tijdens een debat in de Tweede Kamer kritisch tegenover Rutte.

De gesprekken voor een Nederlandse regeringsvorming zijn in een chaos beland. De aanleiding is een deels uitgelekte nota van de aanvankelijke verkenners, waarin een “functie elders” gesuggereerd werd voor het kritische parlementslid Pieter Omtzigt. Mark Rutte had daarop aan de media verklaard dat hij met de verkenners nooit over de positie van Omtzigt had gesproken. Maar uit de verslagen blijkt nu dat hij dat wel degelijk heeft gedaan. “Je moet wat met Omtzigt: minister maken”, staat in Ruttes gespreksverslag.

De kritiek van de Nederlandse parlementsleden op Rutte groei fors aan. De steeds meer geagiteerde VVD-leider geeft toe dat hij een fout heeft gemaakt, maar blijft ontkennen dat hij gelogen heeft. “Ik heb het niet gehad over functie elders maar wel over Omtzigt in andere context. Het is aan u of u mij gelooft.”

Motie van wantrouwen

Verschillende oppositiepartijen zeggen een motie van wantrouwen tegen Rutte te gaan steunen. Er moet later nog gestemd worden over de motie, die ingediend werd door de extreemrechtse politicus Geert Wilders (PVV).

Ook Sigrid Kaag van coalitiepartner D66 is hard tijdens het debat. “Meneer Rutte, u kent mij. Ik sta hier met een zwaar gemoed. Hier scheiden onze wegen”, zegt ze. Toch laat ze Rutte niet explicit vallen. Kaag wil van de premier weten of het vertrouwen nog kan worden hersteld. “Geschaad vertrouwen neem je niet zomaar weg met een opmerking.”

Wopke Hoekstra van CDA, een andere coalitiepartner, reageert eveneens fel. “Hoe kan het dan dat meneer Rutte het gesprek met mij helder voor de geest heeft, maar zijn gesprek met de verkenners niet?”

“U staat totaal geïsoleerd”, zo bijt Geert Wilders de eerste minister toe. “U ben gefileerd. U heeft vandaag twaalf politieke messen in uw rug. Realiseert u zich dat u al uw vrienden kwijt bent en helemaal alleen staat?”

Formatie?

Niet alleen de politieke toekomst van Rutte oogt onzeker, het is ook onduidelijk hoe het formatieproces in Nederland zal worden voortgezet. D66-leider Sigrid Kaag stelt voor een nieuwe verkenner te benoemen. Dat moet volgens haar “iemand met gezag en met afstand van de politiek” zijn.