Eén jaar corona, één jaar vol warme initiatieven: in deze straat zijn de bewoners door de coronacrisis naar elkaar toe gegroeid

Mondmaskers schermden gezichten af, social distance creëerde fysieke afstand en er werd in het kot gebleven. En toch zijn de bewoners van de Boudewijnsstraat in Antwerpen door de coronacrisis naar elkaar toe gegroeid. De buurt nam tal van initiatieven om elkaar te helpen, en richtte een WhatsApp-groep op om iedereen mee te krijgen. De bewoners hebben nu hun straat volgehangen met slingers en hun vensters vol foto’s, tekeningen, objecten en andere herinneringen aan één jaar corona. Onze reporter Wim Dehandschutter woont in de Boudewijnsstraat en neemt u mee op wandel.