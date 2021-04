Yves Vanderhaeghe laat spelers van Cercle hun hoofd leegmaken op het strand voor dé match van het jaar

Cercle Brugge speelt zondag dé match van het jaar tegen Beerschot. Om zijn spelers op de juiste temperatuur te krijgen, trok Yves Vanderhaeghe begin deze week met de groep naar het strand van Zeebrugge. “Eén punt goed maken op Moeskroen is nu ons grootste doel.”

Drie jaar geleden beukte Cercle Brugge ten koste van Beerschot de poort naar 1A weer open. Die deur dreigt nu weer in het slot te vallen en dus doet groen-zwart er goed aan om opnieuw te winnen tegen Beerschot.

Dat lukte niet in de heenmatch medio januari toen Cercle in de toegevoegde tijd wel nog een puntje versierde. Yves Vanderhaeghe zat toen nog bij Kortrijk en had daarmee 5-5 gespeeld tegen Beerschot. “Mijn assistent Bart Meert deed toen die match want ik was geschorst. Ik denk nu wel niet dat het ook nu 5-5 zal worden want Beerschot speelt nu veel realistischer.”

Om de cruciale partij voor te bereiden speelde Cercle tijdens de onderbreking twee oefenmatchen. Tegen zowel Deinze als Club NXT werd telkens met 2-1 gewonnen. “Over de match tegen Deinze was ik tevreden, tegen Club NXT was de mentaliteit niet goed”, vond Vanderhaeghe.

Toch gaf hij zijn spelers meer vrij dan in de aanloop van de match tegen Gent twee weken geleden. “We werkten toen een heel intensief programma af en misschien waren ze zelfs wat vermoeid, het blijven een voor een heel jonge gasten natuurlijk. Daarom maakten we het nu wat minder zwaar. Zaterdag hadden we een uitlooptraining, zondag kregen ze vrij en maandag trainden we dan weer heel lang. “

Dinsdag laste Vanderhaeghe een alternatieve training in. “Het was mooi weer en we trokken naar het strand van Zeebrugge voor een mix van training en teambuilding. Het sloeg aan en ze konden hun hoofd wat leeg maken. Het strand doet altijd wat aan vakantie denken en daar hadden ze nood aan. “

Donderdag dan namen ze de laatste rechte lijn richting zondag en Beerschot. Vanderhaeghe moet wel nog een vervanger vinden voor de geblesseerde Jean Marcelin. Zeker als hij opnieuw met een vijfmansdefensie wil uitpakken. Biancone centraal naast Bates en Pavlovic is een mogelijkheid, terug grijpen naar de ervaring van Taravel een andere. Velkovski was een lichtpunt tegen Deinze en wordt misschien opnieuw linksachter.

Vanderhaeghe wil voor de resterende drie wedstrijden liever niet teveel rekenen. “We moeten in eerste instantie 1 punt goed maken op Moeskroen. Dat zou al een hele stap zijn. Ik denk wel dat we met zes punten zeker zijn van het behoud”, besloot de strijdvaardige coach.