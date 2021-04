Lachaert gelooft niet meer in onschuld El Kaouakibi: “Lijkt me heel moeilijk om sommige stukken te beantwoorden”

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert lijkt niet langer te geloven in de onschuld van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi. Dat blijkt uit een interview met VTM Nieuws.

“Wij zijn toch wat geschrokken door de onthullingen die uit de audit van de bewindvoerder van ‘Let’s Go Urban’ komen. “Het gaat voornamelijk over belastinggeld. Daar moet je daar heel nauwgezet, transparant, en zorgvuldig mee omgaan. Hier is de indruk dat dit totaal niet het geval geweest is.”

“Het lijkt mij heel moeilijk om sommige stukken te beantwoorden”, reageert Lachaert op de vraag of El Kaouakibi alsnog onschuldig kan blijken te zijn. “Ik heb haar ook de tijd gegeven om daar nog op te antwoorden, maar wij hebben geen antwoord meer gekregen.”



Lachaert startte woensdag dan ook de procedure op om El Kaouakibi uit de partij te zetten. “In die omstandigheden kan ik als voorzitter van mijn partij niet langer wachten”, verklaart de Open VLD-voorzitter die stap. “Onze partij is niet betrokken bij die zaak, en raakt er toch door beschadigd. Ik kan als voorzitter van een partij met 50.000 leden niet langer aanvaarden dat wij elke dag meegesleurd worden in een verhaal waar we geen informatie over hebben, en waar we niet op kunnen antwoorden. Dan moeten we maatregelen nemen.”

