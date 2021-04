Parket eist 15 maanden cel tegen Walter ‘Pico’ Michiels: “Onmogelijk om hem te laten onderzoeken door een deskundige”

Het Brusselse parket-generaal heeft donderdag een gevangenisstraf van 15 maanden gevorderd tegen voormalig FC De Kampioenen-acteur Walter ‘Pico’ Michiels. De man zou zich in 2017 en 2018 schuldig gemaakt hebben aan elf diefstallen, maar ook aan feiten van bedreiging en drugsbezit. Volgens het openbaar ministerie zou Michiels eigenlijk geïnterneerd moeten worden, maar omdat hij weigert mee te werken aan enig psychiatrisch onderzoek, is dat onmogelijk. De advocaat van de voormalige acteur vroeg de vrijspraak.

Michiels werd vervolgd voor elf diefstallen in Leuven in 2017 en 2018, deels gepleegd met kompaan David V. H.. Zo zou hij onder meer drie terrastafels gestolen hebben bij een café, een gsm ontvreemd hebben van een klant in een ander café, en werd hij tweemaal op heterdaad betrapt bij de diefstal van nummerplaten.

Daarnaast zou hij een apothekeres bedreigd hebben omdat hij ten onrechte meende dat die ervoor gezorgd had dat hij gecolloqueerd werd, en werd hij op straat aangetroffen met in zijn mond een joint, in zijn hand een flesje Chimay, in zijn jaszak 3,8 gram cannabis en op de grond nog eens 5 bierflesjes. Toen de politie hem hierover aansprak, ontstak hij in een woedeaanval. Tenslotte verbleef hij in november en december 2018 ook ongevraagd en zonder toestemming in de woning van een kennis. Pas na een klacht en een uitzettingsprocedure verliet hij het pand.

“Eigenlijk zou hij gebaat zijn bij een internering, maar meneer Michiels werkt totaal niet mee”, sprak het parket-generaal. “Het is onmogelijk om hem te laten onderzoeken door een deskundige, zodat enkel een effectieve gevangenisstraf overblijft.”

Michiels’ advocaat drong aan op een volledige vrijspraak. Het hof van beroep spreekt zich uit op 6 mei.