BMW blijft best verkochte wagen in ons land

Met een marktaandeel van bijna 10 procent was BMW in maart het populairste automerk in ons land. Het is al drie maand op rij dat het Duitse premiummerk in België marktleider is. “Nog nooit eerder meegemaakt”, klinkt het bij BMW.

Er werden in maart 4.359 nieuwe BMW’s ingeschreven, blijkt uit cijfers van Febiac. Dat maakte van BMW het best verkopende merk, gevolgd door Volkswagen en Peugeot. Ook in januari en februari stond BMW al bovenaan de ranglijst.

BMW verwijst voor de populariteit naar de vernieuwing van het gamma, en de elektrificatie van het merk. “Bij één op drie verkochte modellen is elektrisch of hybride”, aldus Jeroen Lissens, woordvoerder van BMW in ons land. Die elektrificatie van BMW maakt dat het merk ook als bedrijfswagen populair is. “Bij bedrijfswagens wordt uitstoot steeds belangrijker”, aldus Lissens.

In totaal werden in maart in België 44.966 nieuwe wagens ingeschreven. Dat zijn er ruim 56 procent meer dan een jaar eerder. Maar vergelijken met vorig jaar is moeilijk. Door de eerste lockdown moesten garages en concessiehouders toen de deuren sluiten. Maar ook deze maand blijft het moeilijk om de markt in te schatten, klinkt het bij Febiac. Er is immers heel wat vertraging door de leveringsproblemen met halfgeleiders.