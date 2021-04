Seks met minderjarigen of chantage? Het bizarre schandaal met nog bizardere verklaring

Matt Gaetz had al de reputatie een controversieel Congreslid te zijn, en daar komt nu een wel heel bizar seksschandaal bovenop. Tegen de vurige Trump-fan loopt een onderzoek naar seks met minderjarigen. Fake news, beweert Gaetz zelf, dat de aandacht moet afleiden van een poging tot afpersing van zijn familie. Een verhaal van 25 miljoen dollar dat zelfs leidt naar een gegijzelde Amerikaan in Iran.

Na zes jaar in het Huis van Afgevaardigden van de staat Florida promoveerde Gaetz (38) in 2017 naar dat in Washington. In die korte periode slaagde hij erin nationaal naam te maken. De man houdt wel ...