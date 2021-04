Juventus zal het even zonder Leonardo Bonucci moeten stellen. De centrale verdediger heeft donderdag positief getest op het coronavirus, zo bevestigt de Oude Dame op de clubwebsite. Bonucci (33) werd getest na zijn terugkeer van de nationale ploeg. Hij is inmiddels in isolatie gegaan. De Italiaan speelde de voorbije week de WK-kwalificatiematchen tegen Noord-Ierland (0-2) en Bulgarije (0-2) en bleef aan de kant tegen Litouwen (0-2). Italië won drie keer.